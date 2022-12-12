Akkışla’da Süt Üretme Tesisi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla ilçesine süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla Süt İşleme Tesisi yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 16 ilçeyi birbirinden ayırmadan, ötekileştirmeden ilçelere hizmetlerinin süreceğini belirtti. Büyükkılıç, “Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürü ve ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde çalışıyoruz. Her ilçeye tüm imkânları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteriyoruz. Akkışla ilçemizin de ihtiyacı olan ve süt üreticilerini destekleyecek olan tesisimizi hayata geçireceğiz. Şimdiden ilçemize, üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.