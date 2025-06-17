Akkışla'da 'Türkmen Festivali' Yapılacak

Akkışla ve Civarı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla 12 Temmuz Cumartesi günü Akkışla Kesdoğan Millet Bahçesi'nde Türkmen Festivali düzenliyor.

Akkışla'da 'Türkmen Festivali' Yapılacak

Dernek Başkanı Erol Sungur, bu etkinlikle kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirterek, tüm Akkışlalıları festivale davet etti.

Festivalde, geleneksel Türkmen pilavının dağıtılmasının yanı sıra, Türkmen kültürünü tanıtıcı etkinlikler de yer alacak. Katılımcılar, kuzu güzellik yarışması, yöresel oyunlar ve Türkmen Evi (Derim Evi) tanıtımı gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirecek. Ayrıca, yöresel sanatçı Ahmet Eşkin'in vereceği konserle festival coşkusu katlanacak.

Bu özel etkinlik, hem Akkışla'nın kültürel mirasını yaşatmak hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. 

 

Haber Merkezi

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