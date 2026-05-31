Akkışla'da Yaban Hayatı Fotokapana Takıldı

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kurulan fotokapan, bölgedeki yaban hayatına dair dikkat çekici görüntüler kaydetti.

Akkışla ilçesinde doğa gözlemcisi tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, belirli aralıklarla çektiği görüntülerde çok sayıda yaban hayvanını kayıt altına aldı. Görüntülerde bir domuz ailesi, çift halde gezen tavşanlar ve bölgede nadir rastlanan vaşak yer aldı. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki hareketlerini ortaya koyan görüntüler, Akkışla ve çevresinin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bölgede nadir görülen vaşağın görüntülenmesi ise doğaseverler ve yaban hayatı gözlemcileri arasında heyecan yarattı. Kaydedilen görüntüler, yaban hayatının korunması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturdu.
 

Haber Merkezi

