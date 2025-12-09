  • Haberler
  • Akkışla'da Yeni Bir Buluşma Noktası: Dernek Binası Açılıyor

Akkışla ve Civarı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, ilçede sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak yeni dernek binasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Açılış töreni, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 13.30'da Akkışla Meydanı'nda yapılacak.

Dernek Başkanı Erol Sungur, açılışa Akkışlalılarla birlikte tüm idareci ve siyasetçileri davet ettiklerini belirterek, “Bu mekân, hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak. Eğitim, kültür ve dayanışma adına önemli projelere ev sahipliği yapacağız” dedi.

Açılış törenine çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Yeni dernek binası, Akkışla’da birlik ve beraberliğin sembolü olarak hizmet verecek.

 

 

Haber Merkezi

