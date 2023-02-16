Akkışla'dan afet bölgesine destek: 103 küçükbaş, 3 büyükbaş kesimi yapıldı

Bölgeye ise birçok destek sağlanıyor. Akkışla Gömürgen Mahallesinden afet bölgesine gönderilmek üzere 103 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan kesimi yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Birçok vatandaş ve kurum bölgeye temel ihtiyaçlar başta olmak üzere destekte bulundu. Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesinde muhtar, hayırseverler ve gönüllü vatandaşların desteğiyle afet bölgesine gönderilmek üzere Sarıoğlan kesimhanesinde 103 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan kesimi yapıldı. Bölgeye iletilecek etler, afetzedeler için kullanılacak.