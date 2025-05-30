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Akkışla Derneği, Akkışla Lisesi Öğrencilerine Kayserispor Forması Dağıttı

Akkışla Derneği Başkanı Erol Sungur, Akkışla Lisesi öğrencilerine destek olmak amacıyla Kayserispor formaları dağıttı.

Akkışla Derneği, Akkışla Lisesi Öğrencilerine Kayserispor Forması Dağıttı

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin sporla olan bağlarını güçlendirmek ve yerel takıma olan sevgilerini artırmak için gerçekleştirildi. Sungur, gençlerin sporun önemini kavraması ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. 

Öğrenciler, formaları giyerek büyük bir heyecan yaşarken, bu jestin kendilerine motivasyon kaynağı olacağını ifade ettiler.

Haber Merkezi

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