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  • Akkışla Derneği Başkanı Erol Sungur, Kaymakam Engin Atilla'yı Ziyaret Etti⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Akkışla Derneği Başkanı Erol Sungur, Kaymakam Engin Atilla'yı Ziyaret Etti⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Akkışla Derneği Başkanı Erol Sungur, Kaymakam Engin Atilla'yı Ziyaret Etti⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Elbette! İşte haberleştirilmiş hali ve önerdiğim başlık:

**Başlık:** Akkışla Derneği Başkanı Erol Sungur, Kaymakam Engin Atilla’yı Ziyaret Etti
Akkışla ve Civarı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Sungur ve dernek yönetimi, Akkışla Kaymakamı Engin Atilla’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgenin eğitim, kültür ve dayanışma faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Dernek yönetimi, yerel projelere destek sağlanması ve toplumun kalkınması adına Kaymakam Atilla ile karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. 

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, bölgedeki iş birliğini ve sosyal dayanışmayı güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.  

Haber Merkezi

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