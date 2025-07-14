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  • Akkışla Derneği'nin Geleneksel Türkmen Festivali'nde Ak Partili Protokol Katılmadı

Akkışla Derneği'nin Geleneksel Türkmen Festivali'nde Ak Partili Protokol Katılmadı

Ak Parti'ye yakınlığı ile bilinen Akkışla Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Türkmen Festivali yapıldı. Kalabalık bir halk topluluğu ve davetlilerin katıldığı programda Türkmen geleneği canlandırılarak, bir kısım yöresel sanatçılar türküler söylediler.

Akkışla Derneği'nin Geleneksel Türkmen Festivali'nde Ak Partili Protokol Katılmadı

Akkışla Derneği'nin organize ettiği bu etkinliğe, Ak Parti Akkışla İlçe Başkanı dahil Ak Parti protokolünden hiç kimse katılmazken; MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım katıldı. Ayrıca, telefonla bağlanarak bu etkinliği ve katılımcıları tebrik eden Saadet Partisi'nden Mahmut Arıkan, Akkışla İlçemiz bulunduğu durumdan çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor, İnşallah hep birlikte Akkışlamızı ileriye taşıyacağız temennilerinde bulunması da halktan bol alkış aldı.

Akkışla Derneği'nin Geleneksel Türkmen Festivali'nde Ak Partili Protokol Katılmadı

Ayrıca Sinan Cheff Restoran Sahibi Sinan Yavuz ve  İş İnsanı Remzi Çapar'ın da iştirak ettiği festivalde çok sayıda davetli ve Akkışlalı katıldı.

Önceki Dönem Belediye Başkanlığı yapan eski başkanların tamamına hizmetlerinden dolayı plaket taktim edildiği festivalde, önceki dönem Belediye Başkanı Ayhan Aslan katılmadığı için plaketini alamadı.

Ak Partili belediye başkanlarının uzun süre yönettiği ve son yerel seçimde CHP'li belediyelere devredilen ilçelerden biri olan Akkışla'nın bu etkinliğine Ak Parti cenahından hiç kimsenin katılmamış olması, Akkışlalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Program yöresel halaylar ve oyunlarla başlayan programda vatandaşlara Tereyağlı Mantarlı Bulgur pilavı ikam edildi. Saadet Partisi Gelen Başkanı Mahmut Arıkan Telefonla bağlanarak Akkışla İlçemiz bulunduğu durumdan Çok daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor, İnşallah hep birlikte Akkışlamızı ileriye taşıyacağız Temennilerinde bulundu. 

Akşam saatlerinde Yöresel sanatçıların dinletileri sonrası Kayserili Sanatçı Ahmet Eşkin konseriyle program sona erdi.

Haber Merkezi

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