Akkışla Derneği Yeni Binasıyla Hizmete Başladı

Akkışla İlçesi'nde faaliyet gösteren Akkışla ve Civarı Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni dernek binasının açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi.

Açılışa ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken, siyasi partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu. Törene Akkışla Kaymakamı Onur İnce katılırken, CHP ilçe başkanı ve CHP’li belediye başkanı açılışta yer almadı.

Kaymakam Onur İnce, açılış konuşmasında devlet ve millet vurgusu yaparak, “Öncelikle Akkışlalı hemşerilerimiz ve Kayseri merkezden gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kamu görevi yürütüyoruz, devletimiz milletimiz var olsun. Türk bayrağını öperek dernek başkanımıza teslim ediyorum. Dernek Başkanımızın Kayseri’de gösterdiği başarıyı Akkışla’da da göstereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Erol Sungur ise yeni binanın önemine dikkat çekerek, “Dernek binamızın çatısı altında kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız. Burası birlik ve beraberliğimizin buluşma noktası olacak. Yarı yıl tatilinde Akkışla köftemizin tanıtımını yapacağız. İyi ki Akkışlalıyım, iyi ki Akkışla’da büyüdüm. Akkışlalı olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Yeni binanın açılışı, Akkışla halkı için yalnızca bir mekân kazanımı değil; aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dernek, bundan sonraki süreçte hemşerilerini bir araya getirecek etkinliklere ev sahipliği yapmayı ve ilçenin sosyal hayatına canlılık katmayı hedefliyor.

 

 

Haber Merkezi

