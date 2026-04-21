Akkışla Dernek Başkanı Sungur'dan Yıllık Değerlendirme

Başkan Sungur, "Akkışla Dernek Başkanlığı görevimizde 1 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ilçemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik" dedi.

Derneğin yaptığı çalışmalarda tek amacın "Akkışla'mıza değer katmak, insanımızı bir araya getirmek ve geleceğe daha güçlü adımlar atmak" olduğunu belirten Başkan Sungur, "Bugün geriye dönüp baktığımızda; samimiyetle atılan her adımın, kurulan her gönül bağının ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sungur, 1 yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler arasında fidan dikimi etkinliği, Türkmen festivali, esnaf ziyaretleri, okul boya-tadilat çalışmaları, öğrencilere farkındalık eğitimleri, iftar yemekleri, kültür geceleri, öğrencilere forma dağıtımı, kütüphaneye kitap yardımı ve hasta ziyaretleri gibi çalışmaları sıraladı.

Akkışla halkının desteği ve katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin, ilçe için önemli kazanımlar sağladığı vurgulandı. Başkan Sungur, bir yıllık görev süresinin ardından Akkışla'ya değer katmak için daha güçlü adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.