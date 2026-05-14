Akkışla Dernek Binası Argıncık'ta Açılıyor

Dernek Başkanı Erol Sungur, açılış programına dair yaptığı açıklamada, “Misafirlerimize Akkışla kültürünün simgesi olan peynirli sıkma çörek ikram edilecek. Ayrıca davul-zurna eşliğinde Akkışla Lisesi öğrencilerinden oluşan halay ekibi törene renk katacak” dedi.

Açılışın ardından gençler için özel bir etkinlik planlandı. Talas Belediyesi’nin üstü açık otobüsüyle Talas gezisi düzenlenecek, öğrenciler şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı bulacak.

Akkışla Derneği’nin yeni binası, hemşehriler için bir buluşma noktası olmayı hedeflerken, kültürel değerlerin yaşatılması ve gençlerin sosyal etkinliklerle desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.