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Akkışla Dostluk Turnuvası: Beşinci Yılında Spor ve Dostluk Organizasyonu Başlıyor

Kayseri'de, yöre derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen Akkışla Dostluk Turnuvası başlıyor. Bu yıl 10 takımın katılacağı turnuvada, lig usulü mücadeleler gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda en fazla puanı toplayan takım, şampiyon unvanını kazanacak.

Akkışla Dostluk Turnuvası: Beşinci Yılında Spor ve Dostluk Organizasyonu Başlıyor

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, organizasyonun amacının tanışma, kaynaşma ve dostluk olduğunu vurgulayarak, “Her takıma eşit kupa verilecektir. Ayrıca, örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci ve gol kralı gibi plaketler de sahiplerini bulacak” dedi. Sungur, ilçedeki derneklerin bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü kullanarak Kayseri’deki Akkışlalıları buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

“2021 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 5.’sini düzenleyeceğimiz turnuvamız, çok güzel anılar ve dostluklar oluşturdu” diyen Sungur, “Artık turnuvamız geleneksel hale geldi. Herkesin özlediği ve beklediği bir organizasyon oldu” şeklinde konuştu. Tüm takımlara başarılar dileyen Sungur, turnuvanın dostluğu pekiştiren bir etkinlik olacağını belirtti.

Akkışla Dostluk Turnuvası: Beşinci Yılında Spor ve Dostluk Organizasyonu Başlıyor

Haber Merkezi

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