Akkışla Dostluk Turnuvası'nda coşku dolu anlar!

Kayseri'de faaliyet gösteren yöre derneklerinin bir araya gelerek organize etikleri 2024 yılı Geleneksel Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı.

Akkışla Dostluk Turnuvası'nda coşku dolu anlar!

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen AKKIŞLA DOSTLUK TURNUVASI, her hafta 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 9 takım, 10 hakem, yaklaşık 150 oyuncu ve 200'ü aşkın seyirciyi ağırlıyor. Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, bu etkinliğin güçlü bir ekibin çabaları ve gönülden destek veren yaklaşık 20 sponsorun katkılarıyla hayat bulduğunu belirtti.

Akkışla Dostluk Turnuvası'nda coşku dolu anlar!

Lig usulü yapılan turnuva, 10 hafta sürecek ve en çok puanı toplayan takım şampiyon olacak. Turnuva sonunda ise yerel sanatçıların sahne alacağı "Akkışla Gecesi" adı altında kültürel bir etkinlik düzenlenecek ve ödüller sahiplerini bulacak. Bu etkinlikte her takıma eşit kupa verilirken, örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci ve gol kralı gibi ödüller de sahiplerini bulacak.

Akkışla Dostluk Turnuvası'nda coşku dolu anlar!

Alpaslan Sungur, turnuvanın her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını ve organizasyonun Akkışla sınırlarını aşarak tüm Kayseri’de birçok kişinin özlediği ve beklediği bir etkinlik haline geldiğini ifade etti. Turnuvanın yaklaşık 50 bin kişi tarafından sosyal medyadan, mesaj gruplarından ve basından takip edildiği belirtildi.

Haber Merkezi

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