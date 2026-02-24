Akkışla Geleneksel İftar Yemeği Büyük Katılımla Gerçekleşti
Akkışla Dernek Başkanı Erol Sungur ve yönetimi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, Akkışla'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İftar yemeğine, Akkışla Kaymakamı, Akkışla Belediye Başkanı, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, dernek başkanları ve ilçe halkı katıldı.
Yemekte bir araya gelen davetliler, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Erol Sungur, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.
Katılımcılar, yemeğin ardından sohbet ederek, Ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketi paylaştı. Geleneksel iftar yemeği, Akkışla'nın sosyal hayatındaki önemli bir buluşma noktası haline geldi.
Bu anlamlı etkinliğin her yıl düzenlenmesi bekleniyor.