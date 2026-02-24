  • Haberler
  • Gündem
  • Akkışla Geleneksel İftar Yemeği Büyük Katılımla Gerçekleşti

Akkışla Geleneksel İftar Yemeği Büyük Katılımla Gerçekleşti

Akkışla Dernek Başkanı Erol Sungur ve yönetimi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, Akkışla'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İftar yemeğine, Akkışla Kaymakamı, Akkışla Belediye Başkanı, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, dernek başkanları ve ilçe halkı katıldı.

Akkışla Geleneksel İftar Yemeği Büyük Katılımla Gerçekleşti

Yemekte bir araya gelen davetliler, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Erol Sungur, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Katılımcılar, yemeğin ardından sohbet ederek, Ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketi paylaştı. Geleneksel iftar yemeği, Akkışla'nın sosyal hayatındaki önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Bu anlamlı etkinliğin her yıl düzenlenmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri’de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' projesine yoğun ilgi
“Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine yoğun ilgi
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri’de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!