Akkışla Kaymakamı Onur İnce'den Veda Mesajı

Geçen yıl 27 Ekim’de Akkışla’ya atanan Kaymakam Onur İnce’nin görev süresi tamamlandı. İnce, İçişleri Bakanlığı’nın eğitim programlarına katılacak. İnce, görev süresi boyunca devletin şefkatli ve güler yüzünü vatandaşlara yansıtmayı amaçladığını belirtti. İlçede görev yaptığı süre boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu ifade eden İnce, adalet ve samimiyet ilkelerinden taviz vermeden hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

İlçenin merkezinden en uzak mahallelerine kadar her vatandaşa ulaşmayı ve sorunlara çözüm üretmeyi kutsal bir görev olarak gördüğünü vurgulayan İnce, devlet memurlarının görevlerinin farklı şehirlerde devam edebileceğini ancak kurulan gönül bağlarının kalıcı olduğunu söyledi.

Akkışlalıların kendisine hiçbir zaman gurbet duygusu yaşatmadığını dile getiren İnce, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bizler devletin memuruyuz; bugün burada, yarın başka bir memleket toprağındayız. Ancak bu güzel ilçede kurduğumuz gönül bağını, o içten dualarınızı her zaman yanımda taşıyacağım. Akkışla’da görev yaptığım bu süre zarfında hiçbir zaman bize gurbeti hissettirmediniz. Samimiyetiniz, sıcakkanlılığınız ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.”

Görev süresinin sona ermesi nedeniyle ilçe halkından helallik isteyen Kaymakam İnce, merkezdeki esnaftan en uzak mahallede yaşayan vatandaşlara kadar herkese seslenerek, “Hakkınızı helal edin. Benim sizlere bir hakkım geçmişse helal olsun. Allah her birinizden razı olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.