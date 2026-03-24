  • Haberler
  • Gündem
  • Akkışla'nın Üsküdar Yaylası'nda Baharın Müjdecisi: Çiğdem Çiçekleri

Doğa severlerin gözdesi Üsküdar yaylasında, baharın habercisi olarak bilinen kar çiçekleri açmaya başladı. Bu yıl, özellikle güzel havaların etkisiyle, yayla ziyaretçilerini büyüleyen muhteşem bir manzara sunuyor.

Osman GERÇEK

Yöre halkı tarafından "Öksüz Oğlan Çiçeği" olarak da adlandırılan beyaz çiğdem çiçekleri, sarı, mor ve beyaz renkleriyle doğanın renk cümbüşünü sergiliyor. Baharın gelişiyle birlikte, çiğdemlerin açması, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Üsküdar yaylası, bu doğal güzellikleriyle sadece yerli değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, çiğdem çiçeklerinin arasında yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkarıyor ve bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için birbirleriyle yarışıyor.

Bu doğal harika, Akkışla'nın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yerel yönetim ve doğa severler, çiğdem çiçeklerinin korunması için çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyor.

Baharın taptaze havasını solumak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen herkes, Üsküdar yaylasını ziyaret etmeye davet ediliyor.
 

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 9 ay sonra yeni bitmiş haliyle kavşağımıza kavuşacağız
Başkan Büyükkılıç: 9 ay sonra yeni bitmiş haliyle kavşağımıza kavuşacağız
Müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı
Müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı
FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
FETÖ operasyonunda ihraç astsubay yakalandı
Kızılay Gönüllüleri Ok Burcu'nda Bayramlaştı
Kızılay Gönüllüleri Ok Burcu’nda Bayramlaştı
Başkan Salcanlıer 'Üniversite hastanesine kim sahip çıkacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?'
Başkan Salcanlıer; “Üniversite hastanesine kim sahip çıkacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?”
Uyuşturucu etkisindeki şahsa polis müdahale etti
Uyuşturucu etkisindeki şahsa polis müdahale etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!