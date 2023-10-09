Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu
Kayseri'nin Akkışla ilçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu. İçişleri Bakanlığının onayıyla göreve getirilen Gülseven, bugün itibariyle görevine başladı.
- 09.10.2023 12:31
- Güncelleme: 09.10.2023 12:31
Kayseri’nin Akkışla ilçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu. İçişleri Bakanlığının onayıyla göreve getirilen Gülseven, bugün itibariyle görevine başladı.
Kayseri’nin Akkışla ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Güner, görevini Mehmet Gülseven’e devretti.
İçişleri Bakanlığı onayıyla göreve getirilen Kaymakam Gülseven, bugün itibariyle görevine başladı.
1ha
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