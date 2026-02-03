Akkışla Taziye Evi ve Halı Sahası'nı Büyükşehir Onardı

16 ilçe ile birlikte şehir merkezine de kayıtsız kalmadan özveri ile vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeye gayret gösteren Büyükşehir, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından Akkışla Taziye Evi’ne şark köşesi şeklinde sedir desteği sağlandı.

Muhtar Tuncel’den Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Akkışla Yukarı Mahalle Muhtarı Hasan Tuncel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şark köşesi gönderdiği için Başkan Büyükkılıç’a çok teşekkür ettiğini dile getirerek, “Şark köşesi gönderdiği için Memduh Büyükkılıç başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen bütün başkanlarıma ve Akkışla halkına çok teşekkür ederim” diye konuştu. Muhtar Tuncel, ayrıca talep ve temennilerini de iletti.

Öte yandan taziye evi elektrik işleri sıhhi tesisat işlerini de gerçekleştiren Büyükşehir, Akkışla merkezdeki halı sahanın bakım ile tadilat çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar aracılığı ile tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye özen gösterirken, şehrin konforunu arttırmaya da gayret ediyor.