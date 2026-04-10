Akkışla ve Tomarza'da kar yağışı etkili oldu
Kayseri'nin Akkışla ve Tomarza ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi beyaza bürüdü.
Kayseri’nin Akkışla ve Tomarza ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi beyaza bürüdü.
Akkışla ve Tomarza ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Sabah saatlerinde vatandaşlar güne kar manzarasıyla uyandı. Kar yağışının ulaşımda herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenilirken, ekipler olası buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.