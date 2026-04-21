Akköy Barajı Dolmaya Başlıyor

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan Akköy barajını besleyecek su havzası ve Kapalı Sulama projesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Taşyapan Akköy Barajı’na yakında suyun geleceğini belirterek, “Rahmetin bolluğu elbette bu yıl Akköy Barajımıza suyun geleceğinin müjdesini birkaç gün önceden beri farklı sohbet ortamlarında, taziye ortamlarında söylüyorum. İnşallah 2-3 güne kadar barajımıza su inmiş olacak. Geçenlerde bir arkadaşımızın Doğanlı Bölgesi’ndeki suyun geçişindeki görseller ilçemizde biraz heyecan oluşturdu. Kimisi Akköy Barajı’ndaki suların gelip gelmediğini kontrole başladı, kimisi bölgeyi gezdi ama yaklaşık 1,5 aydır biz bu konuyu DSİ Bölge Müdürlüğü’yle görüşüyoruz. Niğde bölgemiz DSİ dışında, Konya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ama ikisinin koordinasyonunda Niğde sınırları ile Kayseri sınırları arasında kalan Akköy barajımızın hem temizlenmesi hem de suyun baraja ulaşması için gayretle çalışıyorlar. Bu konuda 121 şube müdürlüğü kontrol eden Kayseri Şube Müdürü Hasan Bey bölgemizde ekibini getirdiler. Bölgenin hem temizlenmesini yapacaklar hem de buranın bundan sonraki yıllarda suyun daha hızlı getirmesi amacıyla güzergah kontrollerini sağlayacaklar. Bu konunun hassas yönleri olduğu için biz belki açıklamayı geciktirdik. Niğde bölgemizde bazı köylerimizin bu konuya hassasiyeti vardı. Ama bölge müdürlüklerimizin koordinasyonuyla bu konu çok şükür giderildi. Suyumuz dün akşam itibariyle Araplı sınırlarında. 1-2 gün içerisinde barajımıza aktığını da sizlere görselleriyle ulaştıracağız inşallah” dedi.

Başkan Taşyapan Kapalı Sulama projesi ile ilgili olarak da “Arazimizdeki yol yapım konusu ve kapalı sulama sistemimizin hızlıca tamamlamasıyla ilgili olan görüşmelerde de inşallah gelecek yıl sonuna kadar bu ovanın kapalı sulama projesi bitecek. Memleketimiz kapalı sulama sistemine kavuşacak. Bu konuda ümitli cümleleri sık sık duyuyoruz, size de aktarmak istiyorum” şeklinde konuştu.