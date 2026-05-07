Akköy Barajı'na yeniden su geldi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde bulunan ve 1967 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan ve o yıllarda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Akköy Barajı’na uzun bir aradan sonra yeniden su geldi. Akköy Barajı, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir kurak görüntüsüyle dikkat çeken baraj, Asarcık Deresi’nden gelen sularla dolmaya başladı.