Akköy Mahallesinde, baz istasyonu sorunu çözüldü

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine bağlı Akköy mahallesindeki cep telefonu sinyalinin uzun süredir çekmemesi üzerine bölgede baz istasyonu için gerekli çalışmalar başlatıldı. 

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  • 13.11.2022 20:20
  • Güncelleme: 13.11.2022 20:20
Akköy Mahallesinde, baz istasyonu sorunu çözüldü

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesine bağlı Akköy Mahallesinde uzun zamandır sorun haline halen cep telefonu baz istasyonu sorunu çözüme kavuştu. 
Kayseri’de özellikle turizm bölgelerinden Soğanlı, Erdemli gibi yerlere önem veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşların bu yöndeki taleplerini dikkate alarak, bölgenin turizm yeri olması nedeni ile baz istasyonu sorununa gereğinin yapılması için çalışmaları başlattı. 

Akköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçak, “Önceden yeri belirlenen baz istasyonun gerekli plan ve projeden sonra yerine beton döküldü. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, bu işle bizzat alakadar olmuştur. Bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza Yeşilhisar Kaymakamımıza ve Yeşilhisar Belediye Başkanımıza basın yayın kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Bölge halkı ise bir hayalin gerçek olduğunu, başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz diyerek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

1ha

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