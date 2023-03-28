Akli dengesi yerinde olmayan kişi, kendini, eşini ve görevlileri yakmaya çalıştı

Olay, Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi olmayan bir vatandaş Yahyalı Belediyesi önünde kedini ve eşinin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle vatandaşlar son anda yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle şahısla birlikte, eşi, 1 polis ve 1 belediye personeli de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili Yahyalı Belediyesi şu açıklamayı yaptı; “Bugün ilçemiz Kocahacılı Mahallesi'ne yol ölçümü için giden belediye personellerimize akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş silah çekmiş ve ölümle tehdit etmiş, belediye aracını ise yakmaya çalışmıştır. Ardından aynı vatandaş ailesi ile birlikte belediyemiz önüne gelmiş, belediyemiz ile alakası olmayan bir konu nedeniyle belediyemizi suçlamış, getirmiş olduğu benzin ile kendini, eşini, polis memurunu ve belediyemiz personellerini ateşe vermiştir. Bu elim olay bizi derinden üzmüştür. Bu olayda yaralanan polis memurumuza, belediye personellerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.