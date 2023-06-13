Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na seçildi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na seçildi. Konuyla alakalı MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği görevi, Başkanımız Ferhat Akmermer’e tevdi edilmiştir. Bu göreve kıymetli Başkanımızı layık gören Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanımız Erol Yarar’a teşekkür ederiz. Türkiye Yüzyılında bir ve beraber ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.