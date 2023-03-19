Akmescit mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı: 'Üst geçit istiyoruz'

 Kayseri'de bugün kaza meydana gelen Akmescit Mahallesi'nde, mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Vatandaşlar, bölgeye üst geçit yapılmasını talep ediyor.

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  • 19.03.2023 16:38
  • Güncelleme: 19.03.2023 16:38
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Akmescit mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı: 'Üst geçit istiyoruz'

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi Tomarza kavşağında TIR ile Kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından kamyonet sürücüsü İ.K.’yi ağır yaralı olarak Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İ.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. 
Öte yandan mahalle sakinleri, bölgede sık kaza yaşandığı gerekçesiyle yolu kapatarak eylem yaptı. Mahalle sakini Furkan Akdoğan, “Akmescit Mahallesi Tomarza kavşağına üst geçit yapılsın istiyoruz. Bu kavşakta tedbir alınmadığından dolayı 5 senede 30 ve üzeri kaza meydana gelirken 14 can kaybı yaşandı” dedi.

1ha

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