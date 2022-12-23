Akmescit Ortaokulu'nda her sınıf bir şehitle anılacak

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve  İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan'ın destek ve himayeleriyle ile  'Şehitlerimizi Yaşatıyoruz projesi' Bünyan Akmescit Garip Altemel İlk Ortaokulu'nda hayat buldu.  

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  • 23.12.2022 11:52
  • Güncelleme: 23.12.2022 11:52
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Akmescit Ortaokulu'nda her sınıf bir şehitle anılacak

Proje koordinatörü Eyyüp Bozbay ve okul müdür yardımcısı Furkan Soyçopur proje ile 'Şehitlerimizin aziz hatıralarını bir nebze olsun yaşatmak amacıyla ve Türk gençlerine bağımsızlık ruhunu aşılamak amacıyla yapılmıştır' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlker Akdoğan da ' Şehitler projemiz pek çok yere örnek olacak ve bağımsızlık ruhu yaşatılacak' dedi.  

Okul müdür yardımcımız Furkan SOYÇOPUR 'Bu proje kapsamlı  ve güzel oldu şehitlerimizin aziz hatıraları ebediyyen yaşayacak çocuklarımızda da bu şuur gelişecek' dedi .

Okulumuzun tüm sınıflarına şehitlerimizin adı verildi.

Haber Merkezi

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