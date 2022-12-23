Akmescit Ortaokulu'nda her sınıf bir şehitle anılacak

Proje koordinatörü Eyyüp Bozbay ve okul müdür yardımcısı Furkan Soyçopur proje ile 'Şehitlerimizin aziz hatıralarını bir nebze olsun yaşatmak amacıyla ve Türk gençlerine bağımsızlık ruhunu aşılamak amacıyla yapılmıştır' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlker Akdoğan da ' Şehitler projemiz pek çok yere örnek olacak ve bağımsızlık ruhu yaşatılacak' dedi.

Okul müdür yardımcımız Furkan SOYÇOPUR 'Bu proje kapsamlı ve güzel oldu şehitlerimizin aziz hatıraları ebediyyen yaşayacak çocuklarımızda da bu şuur gelişecek' dedi .

Okulumuzun tüm sınıflarına şehitlerimizin adı verildi.