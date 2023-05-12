Akmescit Ortaokulu'ndan Örnek Proje

Akmescit Garip Altemel Ortaokulu ile Bünyan müftülüğü ile koordineli olarak Bünyan Müftüsü Çelebi Gün'ün katılımlarıyla 'Dinimi Öğreniyorum Namazımı Kılıyorum' projesi yapıldı.

Namaz, dua, sureler, cami adabı ve abdest konularındaki projeye, Akmescit Garip Altemel Ortaokulu öğrencilerinin tamamı katldı. 103 öğrencinin katıldığı projede önce yazılı sonra uygulamalı mülakatlara giren öğrenciler belge ve çeşitli hediyeler kazandılar.

İlk defa uygulanan bu proje kapsamında öğrenciler ilk defa bir komisyonun karşısına çıktı. Dinimi öğreniyorum Namazımı kılıyorum projesi sorumlusu Furkan SOYÇOPUR "Okulumuz, ahlaki ve akademik kaygıyı birlikte taşıyan bir okuldur. Temel, olmazsa olmaz dini bilgi ve uygulamaları bir periyot dahilinde Din Kültürü öğretmenimiz Emine Çatalbaş ile birlikte öğrencilere etkin şekilde öğretmeye gayret gösterdik. En ufak detayına göre hazırlanan kriterlerle öğrencilerimize motivasyonla yazılı ve uygulamalı sınavları yaptık. Dereceye girenlere akıllı saat, üstün başarı belgesi ve mektuplar diğer öğrencilerimizi de başarı belgesi ile ödüllendirdik' şeklinde konuştu.

Bünyan Müftüsü Çelebi Gün ise "Dini hassasiyetler olmazsa olmazımız. Öğrencilerimiz, bu proje ile namaz dua sureler cami adabı ve ahlaki ve abdesti öğrendiler"dedi. Mülakat komisyonuna Bünyan Müftüsü Çelebi Gün Şube Müdürü Yasin Güneş de katıldı.