AKP'li Elitaş 'Türkiye'deki ilk duble yol temeli Kayseri'den atılmıştır'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından Mahall Balo ve Kongre Merkezi’nde Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Programa, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve STK temsilcileri katıldı.

Burada yaptığı konuşmada ‘otoyol’ ve ‘hızlı tren’ projelerine değinen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Serbest Bölgemiz bizim için bir nimet ve konteyner terminali yaptık. Denizli'yi Kayseri'ye yaklaştırabilmek için konteyner terminali yaptık. Yani pazarı, ihracatı Kayseri'ye yakınlaştırabilmek için biz yollarımızı yaptık. Türkiye'deki ilk duble yol temeli, 1 Şubat 2003 tarihinde Kalaba'ya yakın yerde, Kayseri'den atılmıştır. Hani geçen hafta 31.000'inci duble yol, bölünmüş yol projesinin hayata geçirişini kutladık ya, onun birinci kilometresi, sıfırıncı kilometresi; Kayseri-Ankara arasındaki atılan duble yol projesidir, bölünmüş yol projesidir. Onu da Kayserimizi başka yerlere, başka vilayetlere yakınlaştırabilmek için yaptığımız gayretlerin sonunda ortaya çıkmış bir neticedir. İnşallah otoyolumuzu hayata geçiriyoruz, projesi gerçekleşti. İnşallah en yakın zamanda da 2027 mi olur, projenin zamanı 2028 yılından önce mi olur, 2027 mi olur; hızlı trenle de Kayseri'yi kavuşturabilmek, Ankara'ya ve oradan da İstanbul'a hızlı bir şekilde seyahat etmenin yolunu bulabilmek imkânını ortaya getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise “Yine bir Ramazan ayında, Kayseri'de aynı masanın etrafında iftar sofrasındayız. Kayseri'de Ramazanların bir başka geçtiğini tekrar tekrar söylememe gerek yok. Ama gerçekten Kayseri'de; sokaklarında, caddelerinde, sanayisinde, organize sanayi bölgelerinde, yani her yerinde Ramazan bir başka geçiyor. Ramazan'ın iklimine uygun bir şekilde insanların birbirlerine davranışları, Ramazan'ın anlamına uygun kutlanması; Kayseri'yi farklı kılıyor. Aynı şekilde Organize Sanayi Bölgemizin iftarlarına katılımın bu kadar yoğun olması, bu kadar kalabalık bir şekilde katılımın olması; Organize Sanayi Bölgesi yönetimine verilen önemin de ifadesi oluyor. Bu masada yargımız, idaremiz, yürütmemiz, yasamamız, STK'larımız, sanayicimiz, basınımız; hep beraber birlikte oturuyoruz ve Kayseri'yi konuşuyoruz. Yoğun programına rağmen sanayicilerin her çağırdığında, her derdi olduğunda koşan, yetişen ve bugün de sanayicinin yanında olmak adına Ankara'dan aramıza teşrif eden Elitaş Bakanımıza da 'Hoş geldiniz' diyorum” diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise göreve geldiği günden bu güne çalışmalarına devam ettiklerini belirterek; “Kıymetli sanayicilerimiz, hatırlayınız; biz göreve geldiğimizde Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin kasasında hiçbir şeyin olmadığını hepiniz biliyordunuz. Ve Organize Sanayi Bölgesi'nde siz sanayicilerimiz arasında şunlar konuşuluyordu: 'Yakında Organize Sanayi Bölgesi'ne aidat ödeyeceğiz' deniyordu. Kasamızda kuruşumuz yoktu ve kredi borcumuz vardı. Göreve geldikten sonra gayret ederek, gece gündüz demeden çalışarak Allah'a binlerce şükürler olsun bir sürü yatırımlar yaptık ve projeler gerçekleştirdik. Özveriyle hizmet ettik. Beytülmale el sürmedik, sürdürtmedik. Adam gibi, güzelce Kayseri Organize Sanayi Bölgemize, siz kıymetli sanayicilerimize hizmet ettik. Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." açıklamasını yaptı.