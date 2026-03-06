  • Haberler
Hacılar İlçesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavga nedeniyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Akrabalar arasında çıkan kavganın ilk duruşması görüldü
Kayseri GündemEditör

Hacılar ilçesinde Ö.D. iddiaya göre dayısı M.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşadı. Daha sonra M.B., oğulları T.B ve M.O.B., M.Ş.B. ile Ö.D. arasında kavga çıktı. Kavgada T.B. ile M.O.B. bıçakla yaralandı. Olay nedeniyle Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan davaların dosyası birleştirilerek Ağır Ceza’ya gönderildi. İlk duruşmaya tutuklu sanık Ö.D., dayısı müşteki M.B. ile oğulları T.B., M.O.B., M.Ş.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan müştekilerden T.B., “ Benim ona karşı bir eylemim olmadı. Direk bana vurmaya çalıştı. Tuttum. Yumruk atmadım, Katdeşlerimin de darp eylemi olmadı. Bu esnada bıçaklandım” dedi. M.B. ise, “Bıçak görmedim. Ben Ö.D.’yi darp etmedim. Evdeydim. Gürültüye indiğimde yaralanmışlar. Ben boğuşma anını görmedim. T.B. ile M.O.B. yaralandı” dedi. M.O.B. de, “Ö.D.’yi darp etmedim. Bıçak var diye kendimi geri ittim. Göğsümden ve kolumdan kan aktığını hissettim” dedi. Sanık Ö.D. ise, “Karşı taraf dördü birden üstüme geldi. Ben onların avlularına, mahçelerine girmedim. Elimde değnek yoktu. Çocukların elllerinde sopa vardı. T.B: göğsüme vurdu. Yere düştüm. Babam ve oğlun onları durmaalrını söylüyorlardı. Yerde darbediliyordum o nedenle bıçağı savurdum.  Kendimi korumak istedim. Olayda benim dişim kırıldı. Ben oraya konuşmak için gittim” diye belirtti. Ö.D. yaralalanması ile ilgili de karşı taraftan şikayetöi olduğunu nelirtti. Mahkee heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

