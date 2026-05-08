“Akran zorbalığı, sıradan bir çocuk kavgası olarak görülmemelidir”

Psikolog Ceyda Ünal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Psikolog Ünal, zorbalığın en belirgin özelliğinin süreklilik ve sistematik davranışlar olduğunu belirterek, “Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o süreklilik ve sistematiklik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada şaka olan, yanlış olan bir durum söz konusu değil çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süre devam ediyor. Tabi güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel olabiliyor, genelde zorbalık yapan çocuk deyince daha iri yarı, uzun boylu o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısımda ama işin birazcık daha baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde zorbalar biraz daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki de daha başarılı olan gözüne kestirdiği, gücümün yetebileceği bir kişiye yönelim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden küçümsenecek, sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada olan yine mağdura oluyor. Ben değerli değilim, kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum, yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuğu oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içerisinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan erken fark edip, müdahale etmeye çalışmaktır” şeklinde konuştu.