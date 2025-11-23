Aksa Doğalgaz'da Genel Kurul : 'Kayseri'nin Enerji Altyapısını Güçlendiriyoruz'

Toplantıya Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Başkan Yardımcıları Alper Konyalı, Seçkin Odabaşı, Şinasi Gölbaşı ve Aksa Kayseri Doğalgaz Şirket Müdürü Erol Yavuz da katıldı. Kentin enerji altyapısına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, Kayseri’de doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Sevkiyat Kontrol Merkezi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, doğal gazın şehre 7/24 güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayan sistem hakkında bilgi aldı. Kullanıcı dostu arayüzler ve anlık veri analiz kabiliyetiyle donatılan merkezde, sahadan gelen 180 bini aşkın veri sürekli takip ediliyor. Basınç değişiklikleri ve olası sorunlar anında tespit edilirken, kritik durumlarda otomatik alarm ve iş emri oluşturuluyor.

Başkan Büyükkılıç, enerji arz güvenliğinin Kayseri için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şehrimizin enerji altyapısını güçlendiren her çalışmayı önemsiyor, hemşehrilerimize en güvenli hizmeti sunmak için tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu süreçte emek veren tüm ekibe teşekkür ediyorum.”