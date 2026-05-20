Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, 'Türk Dünyası 2 gün boyunca buram buram Kayseri'de tütmüş olacak'

Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye gelen 28’nci TBMM Başkanı, 27’nci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 27’nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyarette konuşan Yıldırım, “Kayseri’nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bütün Türkiye biliyor, şimdi iki tane başkent ünvanı var. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, kültürün başkenti, sporun başkenti, Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanı vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven insanlardır. Böyle bir şehre hizmet etmek de ayrı bir anlam taşıyor. Böyle bir şehre sizler de en güzel hizmeti yapıyorsunuz. Bizim ziyaret sebebimiz Türk Dünyası ile ilgili, Talas Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var, bugün, yarın devam edecek. Türk Dünyası’nın özelliklerini, faaliyetleri 2 gün boyunca Kayseri’de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini, bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak. Türk Dünyası’nın bugünü, geleceği konusunda panellerimiz, toplantılarımız olacak. 2 gün boyunca Türk Dünyası buram buram Kayseri’de tütmüş olacak. Kayseri’de olmaktan, Kayserililerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da “Kayseri’mizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ülkemize, insanlığa hizmet anlayışıyla ömrünü harcamış bir büyüğümüzsünüz. Sizlerle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol almamız bizleri her zaman keyiflendirmiştir. Layık olmaya çalışmışızdır. Kayseri’miz çok şükür, sizlerin de geçmişte vermiş olduğu hizmetler bağlamında iyi bir noktada. Şimdi daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda sizlerin de yine desteğiyle TÜRKSOY Kültür Başkenti olma yönünde karar çıktı. Değerli Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, sizlere ve komisyonumuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de bu unvanın içini doldurma adına yapacağımız çalışmaları detaylandırarak yol alıyoruz. Ayrıca Kayseri’mizin spor altyapısıyla ve halkımızın sporla iç içe olma anlayışıyla sporu içselleştirme bağlamında Dünya Spor Başkenti unvanını da almış olduk. Erciyes Kayak Merkezimize 3 milyon 300 bin civarında ziyaretçi geldi ülkemizden ve yurt dışından. 20’nin üzerinde otel sayısına ulaştık. İyi bir noktadayız. Hızlı trenimiz yüzde 45’lerde devam ediyor. Otobanla ilgili proje çalışması devam ediyor. Ulaşım ağında iyi bir noktadayız, daha iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz. Şehir bazında da bizler gerek ulaşım alanında gerek diğer alanlarda, en önemlisi gençliğe yönelik olan önemli çalışmalara imza atıyoruz. Çok şükür en önemlisi, sizin de vurguladığınız, değerli valimizle yerel yönetimlerin birlikte uyum içerisinde, siyasilerimizle yine uyum içerisinde el ele vermek suretiyle, STK’larımızı göz ardı etmeden yol alıyoruz” şeklinde konuştu.