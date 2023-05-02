Akşener: '2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

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  • 02.05.2023 20:44
  • Güncelleme: 02.05.2023 20:44
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Akşener: '2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas’ta düzenlediği mitingde partililerine seslendi. Akşener konuşmasında, "Ben İçişleri Bakanlığı yapmış birisiyim. Türkiye’nin en derin sınır ötesi harekatının altında imzası bulunan birisiyim. Bu devlet PKK’nın, DHKP-C’nin ölüm listelerinde olduğum için benim talimatımla değil, devletin talimatıyla, şerefli Türk polisleri tarafından korunan bir insanım. Eğer ben PKK’lıysam tutuklayın ulan beni, neden şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz. Bu ciddiyetsizlik demektir" dedi.

LGBT eleştirilerine cevap verdi

Akşener, millet ittifakının gelmesi halinde LGBT’nin önünü açacakları iddialarına cevaben, “Adam çıkmış ağzından sürekli şu çıkıyor, LGBT. Eğer biz iktidar olursak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Onca şey içinde akla gelen bu. Daha vahimi onla da yetinmedi, meğer erkekler hayvanlarla da evlenecekmiş onu da serbest bırakacakmışız. Ya böyle bir fantezi olur mu oğlum. Ben tüm psikiyatrları bu arkadaşı muayene etmeye davet ediyorum. Bir başka kişi de dedi ki biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. 8 sene meclis yönetti. Onun o FETÖ sevini, cıvık, insanın içini kaldıran konuşmalarını bir duysanız. ‘Hoca efendi hazretleri’ şeklinde konuşan o böyle muhlis sesli, bazen CHP, bazen MHP’den itirazlar olurdu birden asker gibi zıplar hakaret ederdi. Şimdi biz kazanırsak FETÖ kazanmış olacakmış. Hadi oradan be cıvık adamlar" dedi.

“2 yıl içinde tüm Suriyeliler geri gönderilecek”

Akşener, konuşmasında 2 yıl içerisinde tüm Suriyelerin geri gönderileceğinin altını çizerek, “Sivas en az Suriyeli olan şehirlerimizden birisi ama Suriyeli veya bir başka yerden gelen sığınmacılar açısından soru şu? Biz Beşer Esat ile niye kavga ettik. Sonuç, 6-8-10 milyon denilen Suriyelinin ülkemize gelişi Türkiye’nin bir hendek oluşu. 2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz. Amma velakin biz bu kavgaları etmemiş olsaydık 7 trilyon dolar bir kazancımız olacaktı. Biz 7 trilyon doları attık bir kenara Beşer Esad ile kavga ettik" şeklinde konuştu.

İHA

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