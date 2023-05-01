Akşener: 'Tür ne demek? Biz insanız, insan'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nevşehir Seçim Bürosu açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı eleştirerek, Tür ne demek? Biz insanız, insan dedi.

PAYLAŞ
  • 01.05.2023 15:17
  • Güncelleme: 01.05.2023 15:17
  • 30
Akşener: 'Tür ne demek? Biz insanız, insan'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nevşehir Seçim Bürosu açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı eleştirerek, "Tür ne demek? Biz insanız, insan" dedi.

Yeni Mahalle Lise Caddesinde bulunan Seçim Bürosu açılışında konuşan Akşener; tür tartışması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Akşener konuşmasında, "Dün Sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi. Bunu en iyi Nevşehirliler bilir. Çünkü Nevşehir burada bu sistemi, bu saygıyı yaşayan insanların bulunduğu bir şehirdir. Diyor ki Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan. Sunisiyle insan, Alevisiyle ile insan. Ne demektir tür. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü. Bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz kul. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Devlet kademelerinde yapılan atamalara da değinen Akşener "Batsın bu dünya" diyerek, "Bu millet velinimet olmalıyken, siyasetçilerin o pis dili karşısında maraba olmuş. 82 puan alıp atanamayan çocuklarınız var sizin. 52 puanla gidip devlet memurluğunun en iyi maaşını alanlar var aranızda. Atanamayan öğretmenler var çocuklarınızın arasında ama rektörlerin, dekanların, belediye başkanlarının, valilerin, kaymakamların, özel kaleminde bir ay çalışıp 657’den en iyi maaşlarla kadro olan çocuklar var bu memlekette. Seninkisi gece oturup gündüz uyurken, iki üniversite bitirmiş, işi yokken buna karşılık el alemin çocukları dayısı olan çocuklar bir yerlere atanıyorsa, batsın bu dünya” şeklinde konuştu.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır"

3 yıl boyunca seçmeni gezdiğini söyleyen Akşener, emeklilere kurban ikramiyesinin 15 bin lira olacağını da kaydederek, "Emeklilerimizi dinledim ve gördüm ki; o zaman beş tane ayrı emekli maaşı var. Bin 500 liralık emekli maaşı var. Bin 900 liralık emekli maaşı var. Yani 2 bin 200 liralık emekli maaşı var. Yani Bağ-Kur ve SSK’da pek çok farklı emekli maaşı var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Kurban kesmeyi yani o inancımızın gereğini Allah’ımıza bin şükür Müslümanız. Onun gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman iki oy vereceksiniz. Birincisi 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’na, bir diğeri de Meral’e. Bir Kemal’e, bir Meral’e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim, göreceksiniz; Kurban Bayramı’na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak” ifadelerini kullandı.

"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin"

Sinan Ateş üzerinden de iktidara yüklenen Akşener, "En son gelinen nokta, Sinan Ateş katledildi. İşte biz bunlara karşı duracağız. Onun için bir olacağız, beraber olacağız ve özellikle ağabeyimin kardeşleri, ağabeyimin arkadaşları Nihat Gürer’in kız kardeşinin eline terörist eli değer mi? ölür o ölür. Vallahi de değmez, billahi de değmez ama bu elde, bu sağ elde Erdoğan’ın elinde Hizbullah var, Gaffar Okan’ın katilleri var. Bu sol elde PKK var. Abdullah Öcalan’ın, bebek katilinin kardeşine "bizim Mehmet" diyor. Sonra da utanmadan bizlere dönüp "PKK ile iş tutuyor" diyorlar. PKK’yla iş tutanın Allah belasını versin. PKK ile yan yana geleni Cenabı Hak kahru perişan eylesin, rezil rüsva eylesin. Var mısın Erdoğan, bu bedduayı beraber etmeye? Ben varım” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

5
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

DAHA FAZLA
Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir'de açıldı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir’de açıldı