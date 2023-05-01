Akşener: 'Tür ne demek? Biz insanız, insan'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nevşehir Seçim Bürosu açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı eleştirerek, "Tür ne demek? Biz insanız, insan" dedi.

Yeni Mahalle Lise Caddesinde bulunan Seçim Bürosu açılışında konuşan Akşener; tür tartışması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Akşener konuşmasında, "Dün Sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi. Bunu en iyi Nevşehirliler bilir. Çünkü Nevşehir burada bu sistemi, bu saygıyı yaşayan insanların bulunduğu bir şehirdir. Diyor ki Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan. Sunisiyle insan, Alevisiyle ile insan. Ne demektir tür. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü. Bitki miyiz, hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz kul. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Devlet kademelerinde yapılan atamalara da değinen Akşener "Batsın bu dünya" diyerek, "Bu millet velinimet olmalıyken, siyasetçilerin o pis dili karşısında maraba olmuş. 82 puan alıp atanamayan çocuklarınız var sizin. 52 puanla gidip devlet memurluğunun en iyi maaşını alanlar var aranızda. Atanamayan öğretmenler var çocuklarınızın arasında ama rektörlerin, dekanların, belediye başkanlarının, valilerin, kaymakamların, özel kaleminde bir ay çalışıp 657’den en iyi maaşlarla kadro olan çocuklar var bu memlekette. Seninkisi gece oturup gündüz uyurken, iki üniversite bitirmiş, işi yokken buna karşılık el alemin çocukları dayısı olan çocuklar bir yerlere atanıyorsa, batsın bu dünya” şeklinde konuştu.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır"

3 yıl boyunca seçmeni gezdiğini söyleyen Akşener, emeklilere kurban ikramiyesinin 15 bin lira olacağını da kaydederek, "Emeklilerimizi dinledim ve gördüm ki; o zaman beş tane ayrı emekli maaşı var. Bin 500 liralık emekli maaşı var. Bin 900 liralık emekli maaşı var. Yani 2 bin 200 liralık emekli maaşı var. Yani Bağ-Kur ve SSK’da pek çok farklı emekli maaşı var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Kurban kesmeyi yani o inancımızın gereğini Allah’ımıza bin şükür Müslümanız. Onun gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman iki oy vereceksiniz. Birincisi 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’na, bir diğeri de Meral’e. Bir Kemal’e, bir Meral’e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim, göreceksiniz; Kurban Bayramı’na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak” ifadelerini kullandı.

"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin"

Sinan Ateş üzerinden de iktidara yüklenen Akşener, "En son gelinen nokta, Sinan Ateş katledildi. İşte biz bunlara karşı duracağız. Onun için bir olacağız, beraber olacağız ve özellikle ağabeyimin kardeşleri, ağabeyimin arkadaşları Nihat Gürer’in kız kardeşinin eline terörist eli değer mi? ölür o ölür. Vallahi de değmez, billahi de değmez ama bu elde, bu sağ elde Erdoğan’ın elinde Hizbullah var, Gaffar Okan’ın katilleri var. Bu sol elde PKK var. Abdullah Öcalan’ın, bebek katilinin kardeşine "bizim Mehmet" diyor. Sonra da utanmadan bizlere dönüp "PKK ile iş tutuyor" diyorlar. PKK’yla iş tutanın Allah belasını versin. PKK ile yan yana geleni Cenabı Hak kahru perişan eylesin, rezil rüsva eylesin. Var mısın Erdoğan, bu bedduayı beraber etmeye? Ben varım” diye konuştu.