Akşener: 'Cumhurbaşkanı bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’de yaptığı mitingde, “Cumhurbaşkanı çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız? Savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını Osmanlı tokadı ile gönderin” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği açık hava toplantısında vatandaşlara seslendi. Akşener, “İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluş aşamasından bugüne kadar her türlü tehdide maruz kaldı. Bir kişi bile bunların karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz cesurlar hareketidir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle cesurdur. Bizim partimiz kurulduğu andan itibaren Türkiye’nin sigortasıdır” diye konuştu.

"Bizi PKK ile suçladılar, bir taraftan bebek katilinin kardeşini TRT’ye çıkardılar"

“Güç insanı bozuyor” diyen Akşener, “Mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyoruz. Bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalıdır. O konuşmaların tamamı rekabet edilebilir şekilde olmalıdır. Cumhurbaşkanı çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Sen kimi gömüyorsun? Bu ülkedeki her kişinin emniyetinden, can güvenliğinden ve namusunun korunmasından sorumlusudur. Kendine gel muhterem. Bu nasıl bir dildir. Bizi PKK ile suçladılar, bir taraftan bebek katilinin kardeşini TRT’ye çıkardılar. Kayseri’de 55 bin işsiz var. Kayıtlı bunlar. Onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar, onun için gelip bizleri haksız yere iftiraya maruz bırakıyorlar. Senin bu şikayetini duymak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

"Sinan Ateş katledildi, katilleri görmemezlikten gelindi"

Sinan Ateş’in katillerinden de hesap soracağını dile getiren Meral Akşener, “3 yıl boyunca esnaf esnaf gezdim. 3 defa Kayseri’ye geldim. Burada neler öğrendik. Siyasetin özelliği seçmen velinimettir. Onu dinlersin ve seçim geldiğinde seni tartar. Türkiye’de çok uzun zamandır yapılmıyor. İnsanların derdini çözmek yerine ’Meral Akşener PKK’lı’ diyorlar. Kayseri’de PKK’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Ben hangisiyim? Karar verin artık. Sinan Ateş katledildi, katilleri görmemezlikten gelindi. Gencecik akademisyen katledildi, görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. 15 Mayıs’tan itibaren sözüm olsun ki Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağım. Bunları örtmek için konuşuyorlar. Bunları yemeyiz artık” şeklinde konuştu.

"İftiralara asla prim vermeyeceğiz"

Vatandaşlara, "Savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını Osmanlı tokadı ile gönderin" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu diyormuş ki, ’Meral hanım Abdullah Öcalan’ı çıkarsak.’ Ey Recep bey, senin sol elinde PKK, sağ elinde Hizbullah var. Kayserili şehitlerimizin kanı olan PKK sol elinde, Gaffar Okkan’ın kanı olan Hizbullah sağ elinde. Sen bana mı diyorsun. İftiralara asla prim vermeyeceğiz. Kayseri’mizi kalkındıracağız, gençlerimizim umutlarını yeniden bu ülke için umutlu hale getireceğiz. Biz artık bu ülkeyi dürüstlükte, çalmadan, çırpmadan birlikte kalkındıracağız. Artık siyaset böyle olacak."