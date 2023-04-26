Akşener Kayseri'de konuştu:'Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Söyleyin ben hangisiyim'

Kayseri'de 55 bin işsiz olduğunu söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, onun için meydanlara geldiğinde PKK'yı konuşuluyorlar dedi.

Tüm Türkiye'de 3 yıldır esnaf esnaf gezdiğini, Kayseri'de PKK'lı, Diyarbakırda fail-i meçhulcü olarak nitelendirildiğini ifade eden Meral Akşener, ben hangisiyim karar verin dedi.

Tarım'da çalışacak gençlerin beş yıl sigorta ve Bağkur'unu yatıracaklarını, 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını söyleyen Akşener, Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığı hizmetlerden bahsetti.

Kayseri'nin Suriyeli sığınmacı yoğunluğu bakımından 11. il olduğunu, iki yıl içinde bunları derhal göndereceklerini söyleyen Akşener, Recep Tayyip Erdoğan'ın sol elinde PKK, sol elinde Hizbullah olduğunu belirterek, açılım sürecindeki hükümetin uygulamalarıyla ilgili bir video izletti.

Umutsuz gençleri umutlu hale getirip, Kayseri'yi kalkındıracaklarını söyleyen Akşener, bunların Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karşı uyuz olup bunlarla mücadele ettiklerini ifade ederek, sizler Mustafa Kemal'in askerlerisiniz dedi.

Konuşmasının sonunda sahneye Yozgat eski Milletvekili Lutfullah Kayalar'ı davet ederek, Kayseri'de yaşayan Yozgatlılardan destek talep etti.