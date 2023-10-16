Aksiyon ve Heyecan Dolu Melikgazi Tırmanma Yarışı Sona Erdi

Araba yarışı sporcuları ile birlikte hafta sonu adrenalin dolu unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Tırmanma Yarışının finalinde başarılı olan yarışmacılara kupalarını takdim etti.

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  • 16.10.2023 11:31
  • Güncelleme: 16.10.2023 11:31
Aksiyon ve Heyecan Dolu Melikgazi Tırmanma Yarışı Sona Erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Araba yarışı sporcuları ile birlikte hafta sonu adrenalin dolu unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Tırmanma Yarışının finalinde başarılı olan yarışmacılara kupalarını takdim etti.

Bu yıl da Melikgazi Belediyesi’nin yine adrenalin dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Palancıoğlu; “Melikgazi Tırmanma Yarışımız ödül töreni ile sona erdi. AVİS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışımızda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Burada Hacılar’da Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ile birlikte sporcularımızı misafir etmekten son derece mutluluk duyduk. 3 senedir benzer programlar yapıyoruz. Spor, müzik, sanat, kültür bizler açısından son derece önemliydi; çok daha önemli hale geldi. Özellikle internet bağımlılığı ve diğer bağımlılıklarının önüne geçmek bu sayede mümkün. Özellikle gençlerin en sevdiği sporların başında araba sporları geliyor. Sizler gençlere farklı bir heyecan aşılıyorsunuz. Araç sporlarında birçok insan bir arada bulunuyor. Bu da Türkiye’nin rengi. Bu tür sporlar el ele vermemize, bir araya gelmemize ve birbirimizi kucaklamamıza vesile oluyor. Bu açıdan çok mutlu oluyoruz. Yarışmaya katılarak ödül alan, alamayan tüm sporcularımız tebrik ediyorum. Seneye inşallah Kayseri’ye tekrar bekliyoruz" dedi.

Hacılar Kızılören yolunda final yapan yarışmaya katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, “Kayseri’mizin her tarafı birbirinden güzel. Mustafa Başkanımızın başlattığı bu güzel otomobil yarışlarında Hacılar’ımızın da alanda olması sebebiyle biz de mutlu olduk. Katılan ve dereceye giren tüm sporcularımıza teşekkür eder, hepsini tebrik ederim" diye konuştu.

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İHA

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