Aktar'dan bahar nezlesi için tavsiye

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yaz nezlesinde zencefilin etkili olacağını söyleyerek, 'Zencefilin hayatımızda yeri olması lazım' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.05.2023 10:29
  • Güncelleme: 22.05.2023 12:34
  • 73
Aktar'dan bahar nezlesi için tavsiye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek yaz nezlesinde zencefilin etkili olacağını söyleyerek, “Zencefilin hayatımızda yeri olması lazım” dedi.

Bahar aylarında oluşan polen alerjileri ve yaz nezlesi gibi rahatsızlıklardan dolayı vatandaşlar, aktarlarda bulunan bitkisel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Kayseri’de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, özellikle bahardan yaz mevsimine geçişlerde oluşan yaz nezlesi için de papatya, üzerlik tohumu gibi bitkisel ürünleri önerdiklerini söyledi. Altun, zencefilin ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede birebir etkili olacağını söyleyerek, vatandaşların hayatlarında bir yeri olması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların yavaş yavaş bitkisel ürünlere yöneldiğini söyleyen Altun, “Şu an bizlerde en çok rağbet iklimsel karışıklıktan oluşuyor yani iklimdeki değişiklikler rağbeti arttırıyor. Havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Bu sebepten de insanlar ciğerlerini üşütüyorlar ve grip, nezle oluyorlar. Bundan kaynaklı da öksürük gibi şu anda baharda olmamız sebebi ile bahar nezlesi daha yoğun oluyor. Bundan 15 gün kadar sonra da yaz nezleleri başlar. Bununla beraber de daha çok kaşıntılar, polen alerjileri daha da ilerler. Şu anki durumda yine zencefil tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Papatya, üzerlik tohumu tüketilmesi hem genzi açar, hem de polen alerjisine çok faydalıdır. Zencefilin hayatımızda bir yeri olması lazım çünkü ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede bire bir etkilidir. Zaten toplumumuz yavaş yavaş bitkisel ürünlere dönüyor. Bizler de daha çok yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi bu ürünlerin de abartılmadan yeteri miktarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ellerinden geldiğince evlerinden eksik etmesinler” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ayağınızı yerden kesecek kampanya

Ayağınızı yerden kesecek kampanya

Yahyalı'da sıcak asfaltlama için hazırlıklar başladı

Yahyalı'da sıcak asfaltlama için hazırlıklar başladı

'Meydanda sergilenen uçak P24-A Orijinali değil'

‘Meydanda sergilenen uçak P24-A Orijinali değil’

Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha' da müjdeli haberler verdi

Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha' da müjdeli haberler verdi

Kızılay Talas'a yeni hizmet binası

Kızılay Talas'a yeni hizmet binası

Bisiklet yolu olmayan yerler, bisiklet sürücüleri için tehlikeli

Bisiklet yolu olmayan yerler, bisiklet sürücüleri için tehlikeli

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

DAHA FAZLA
İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun tanıtım töreni yapılacak

İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun tanıtım töreni yapılacak

Kayseri'de hangi inancın 'İnanç Turizmi' desteklenecek?

Kayseri'de hangi inancın 'İnanç Turizmi' desteklenecek?

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

'Kocasinan, tarımsal üretimle Türkiye'ye örnek olacak'

'Kocasinan, tarımsal üretimle Türkiye'ye örnek olacak'

Peygamber Aşığı Ali Ulvi Kurucu, TYB Kayseri Şubesi'nde anlatıldı

Peygamber Aşığı Ali Ulvi Kurucu, TYB Kayseri Şubesi'nde anlatıldı