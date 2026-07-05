Aktar Karapınar, 'Yaz çayları hem rahatlatıcı hem de terlemeye karşı etkili'

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar arttı. Artan sıcaklıklara karşı ferahlamak için ise yaz çayları tercih ediliyor. Aktar Ahmet Karapınar, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinletici yaz çaylarına talebin arttığını, yaz çaylarının hem rahatlatıcı etkisinin olduğunu hem de terlemeye karşı etkili olduğunu ifade etti. Aktar Karapınar, “Yazın daha çok önerdiklerimiz yaz çayları, orman meyveli çaylar. Reyhanlı, hibiscuslu, tarçınlı bitkisel karışımlar yapıyoruz. O çayları öneriyoruz. Hem rahatlatıcı özelliği var hem de aynı zamanda terlemeye karşı da gayet etkili. Doğal ürünlerin en büyük avantajının birincisi, içerisinde kimyasal olmaması. Kullanan kişinin, hastaların kalbine, tansiyonuna, şekerine, karaciğerine hiçbir şekilde yan etkisinin olmaması. Herkese hitap edebilmek için fiyatlarımızı gayet uygun tutmaya çalışıyoruz. İlgi olarak da gayet memnunuz. Yaz ürünlerimize aşırı derecede talep var. Kışın daha çok bağışıklığı kuvvetlendirici; soğuk algınlığı, nezle, grip, öksürük bu tarz ürünleri tavsiye ediyoruz. Yazın da daha çok rahatlatıcı, serinletici, sakinleştirici bu tip çayları öneriyoruz. İçerisinde neler var? Tarçın var, reyhan var, hibiscus var, karanfil var, orman meyveleri var, portakal kabuğu var, gül kurusu var, bunlardan yapılmış bir çay” şeklinde konuştu.

‘YAZ ÇAYININ KİLOSU BİN LİRA’

Yaz çayının yanında zayıflamak isteyenlerin de detoks grubu çayları talep ettiğini vurgulayan Aktar Ahmet Karapınar, yaz çayının kilosunun ise bin lira olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamada, “Yazın en çok satılanlardan birisi de detoks grubudur. O çaylara da çok ciddi derecede rağbet olur. O çayların içerisinde de yine hiçbir şekilde kimyasal yoktur, yüzde 100 bitkiseldir. Diyetisyenin önerdiği ürünlerde daha çok onlar mesela; chia tohumu, keten tohumu, karnıyarık tohumu, yeşil çay. Bu tip ürünleri diyetisyenler hastalarına öneriyorlar. Bu ürünleri de kullananlar gayet memnunlar. Yaz çayımızın kilosu bin lira. Chia tohumumuz kilosu 500 lira. Keten tohumumuzun kilosu 250 lira. Karnıyarık tohumumuzun kilosu bin lira. Genelde fiyatları da gayet makul tutuyoruz” sözlerini kullandı.