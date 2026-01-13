'Aktif karbon, dişleri beyazlatmaktan çok aşındırıyor'

Diş Hekimi Ömercan Kocapaşa Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlıklı Gülüşler programına katılarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı. Aktif karbonlu diş macunlarının popülarite olduğunu söyleyen Kocapaşa, “Sosyal medyada son dönemlerde inanılmaz bir aktif karbonlu diş fırçaları, diş macunları baş gösterdi, bu büyük bir popülarite ne yazık ki. Aktif karbonlu diş macunlarının aslında belirli bir noktaya kadar biz beyazlatmada yararı olduğunu görüyoruz lakin 2022 yılında yapılan bir araştırma var İspanya’da; Aktif karbonlu macunların alternatiflerine göre diğer florürlü, bizim bildiğimiz, marketten aldığımız, daha önceden kullandığımız macunlara göre hem beyazlatma ve temizlik açısından daha az etki gösterdiğini hem de aynı zamanda dişin üzerinde yaptığı aşındırma nedeniyle bu oluşan lekelenmelerin beyazlamaların tekrardan eskiye çok daha hızlı döndüğünü bize göstermeye başladı. Ondan dolayı biz genellikle haftada bir çok istiyorsak kullanmak taraftarıyız ama onun yerine normal konvansiyonel beyazlatıcılı ya da normal diş macunlarını, florürlü, düzenli bir fırçalamayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

‘GENELLİKLE ERKEKLER DİŞLERİNİ SERT FIRÇALIYOR’

Diş Hekimi Kocapaşa, “Genellikle biz erkeklerde görüyoruz birazcık daha stres oranı erkeklerde bir tık daha fazla oluyor, çalışma bölümünde çok streslerini atamadıklarından dolayı eve geldiklerinde başka bir şeyden çıkartmaya çalışıyorlar erkekler. Bazen dişleri oluyor. Sert fırçalamak doğru bir şey değil. Vücudunuzun hiçbir yerine sert davranmamamız lazım aslında düşündüğünüz zaman. Siz nasıl kendinize masaj yaparken yumruklamıyorsanız, dişlerimizi de fırçalarken o kadar sert davranmamamız gerekiyor. Uzun süreli sert fırçalamalar dişlerde aşınmalara sebep oluyor. En başta insanların gözüne çarpan yer diş etlerinde problem olmasıdır ama dişlerde dahi aşınmalara sebep olabiliyor. Ondan dolayı sert fırçalama ya da macun dışında başka bir şeyle fırçalama dişlere zarar vermesi yararından daha fazla olduğundan dolayı biz önermiyoruz. Aynı şekilde normal sağlıklı dişlere sahip olan hastalarda biz yumuşak ya da sert fırçalar özellikle önermiyoruz. Orta sertlikte fırça, dişi olan hastanın fırçasıdır derim ben genellikle hastalarımıza. Biz dişi hiç olmayan hastalara yumuşak ya da sert fırçalar veriyoruz ki damaklarını ve o kullandıkları protezleri temizlesinler diye veriyoruz. Yani sağlıklı normal dişleri olan hastalarda biz orta sertlikte ve hıncımızı almadan dişlerimizi fırçalamayı öneriyoruz” şeklinde konuştu.