Aktisitler ve Anime

Geçtiğimiz ay Nepal , Endonezya , Filipinler ve Madagaskar'da , hükümet yolsuzluğu ve eşitsizliğine öfkelenen gençlerin önderlik ettiği büyük protestolar yaşandı. Her protesto gösterisinin üzerinde, hasır şapka takan, sırıtan bir kafatası ve kemiklerden oluşan ortak bir bayrak dalgalanıyordu.

Bayrak, yozlaşmış ve baskıcı bir hükümete karşı mücadele eden hırçın bir korsan ekibini konu alan "One Piece" adlı uzun süredir devam eden bir Japon manga ve anime serisinden geliyor. Kısa süre önce Netflix'te canlı aksiyon dizisi olarak yeniden yayınlanan seri, bir düzineden fazla dile çevrildi ve basılı versiyonun 500 milyondan fazla kopyasıyla büyük bir hayran kitlesi topladı.

Bayrağın protestolarda ilk kez dalgalandığı zamanlardan biri, 2023 yılında Endonezya ve Britanya'daki Filistin yanlısı yürüyüşlerdi. O zamandan beri, dünya çapında gençlerin öncülüğündeki gösterilerin sembolü haline geldi.

Nepal'de hükümet binasının kapısında asılı duran ve protestolar sonucu hükümeti deviren bina yakıldı. Cakarta'da duvarlara resmedildi ve Manila'da kalabalıklar tarafından asıldı. Bu hafta, protestoların Pazartesi günü hükümeti feshettiği Madagaskar'da da ortaya çıktı.

Nepalli Z Kuşağı protesto organizatörlerinden 26 yaşındaki Rakshya Bam, meslektaşım Hannah Beech'e, "Z Kuşağı'nın tüm dünyada protestolar düzenlediğini biliyoruz ve bizim kuşağımız için anlamlı semboller kullanmak istedik," dedi. "Korsan bayrağı Jolly Roger artık ortak bir dil gibi."

"One Piece" bayrağı sadece bir amblem değil, aynı zamanda bir alegori. Kahraman Luffy, kime sorduğunuza bağlı olarak bir terörist ya da bir özgürlük savaşçısı. İkonik hasır şapkası, Luffy ve neslinin sonunda galip geleceğine inanan çocukluk kahramanının hediyesiydi.

Bir diğer Nepalli protestocu Irfan Khan, Hannah'a yaptığı açıklamada, komplonun sembolü özellikle yankı uyandırdığını söyledi. "Korsan, artık adaletsizliğe ve yolsuzluğa katlanmayacağımızı söylemenin bir yolu gibi," dedi.

Protestocuların gençlik kodlu kültürel referanslarla ortak bir paydada buluşması ilk kez olmuyor. 2010'larda Tayland'daki askeri darbeye karşı protestocular, Myanmar gibi ülkelerde de varlığını sürdüren distopik "Açlık Oyunları" filmindeki üç parmaklı selamı benimsemişlerdi .

ABD merkezli, çevrimiçi faaliyetleri ve yanlış bilgileri izleyen bir gözlem grubu olan Organize Nefret Çalışmaları Merkezi'nin direktörü Raqib Naik, "Dijital, popüler ve oyun kültüründen yoğun bir şekilde yararlanan, ortak bir kelime dağarcığı oluşturan yeni bir örgütlenme çağına girdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"One Piece" bayrağı, birbirlerinden binlerce kilometre uzaktaki protestocular tarafından kullanılıyor. Ancak, nesillerinin ortak kültürüyle birbirlerine bağlılar ve popüler anlatıları ve düzen karşıtı politikaları birleştirerek en az iki hükümeti devirmiş ve saymaya devam eden bir güç oluşturuyorlar.

— Parin Behrooz ve Hannah Beech'in ek raporlaması

(Çeviri: Hakan TOPUZOĞLU)