Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç yürekleri dağladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelerek oğlunu görmek isteyen acılı annenin, bırakında kucağıma alayım diyerek gözyaşı dökmesi görenlerin yüreğini burktu.

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  • 16.10.2023 15:55
  • Güncelleme: 16.10.2023 16:24
Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç yürekleri dağladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelerek oğlunu görmek isteyen acılı annenin, "bırakında kucağıma alayım" diyerek gözyaşı dökmesi görenlerin yüreğini burktu.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, akülü aracıyla seyreden bedensel engelli Hakan Af (28), A.K. idaresindeki 38 ZD 822 plakalı kamyonetin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hakan Af’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, talihsiz gencin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annenin feryadı yürekleri ağladı

Öte yandan, kaza yerine gelen anne Sevim Af da, kazada hayatını kaybeden oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. "Bırakında kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmek için güçlük çekti.

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İHA

Kayseri Gündem
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