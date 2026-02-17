Alacak davasında ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılanmasına devam edildi

  • Haberler
Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek nedeni ile ağabeyini silahla yaralayan ve hapis cezası alan şahsın yeniden yargılanmasına devam edildi. Pınarbaşı ilçesinde A.K. alacak verecek nedeniyle ağabeyi B.K.'yı silahla yaraladı. Konu ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Karar istinaftan döndü. Sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada önceki duruşmada ifade veren küçük kardeş Bayram K., bu kez yeminli ifade verdi. Sanık ve müştekinin küçük kardeşleri B.K. tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

