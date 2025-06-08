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Alacak-verecek kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Kocasinan İlçesi alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bacağına ve koluna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.

Alacak-verecek kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

Olay Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.
Kamelyada oturan 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bacağından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olaymyerüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalarken hafif yaralanan şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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