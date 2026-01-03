Alacak verecek kavgasında husumetlisini vurarak öldüren şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

  • Haberler
Yemliha Mahallesinde alacak verecek meselesi nedeniyle S.B.'yi öldüren M.B.'yi de yaralayan A.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında  Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kredi çekme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada A.Ç., silahla S.B. ve M.B.’ye ateş etti. A.Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine  olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.B.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden S.B.‘nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra kendine zarar vermek istediği kaydedilen A.Ç. jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

