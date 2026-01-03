Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kredi çekme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada A.Ç., silahla S.B. ve M.B.’ye ateş etti. A.Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.B.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden S.B.‘nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.