  • Haberler
  • Gündem
  • Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay saat 12.00 sıralarında  Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kredi çekme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada A.Ç., silahla S.B. ve M.B.’ye ateş etti. A.Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine  olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.B.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden S.B.‘nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Belediyeler, mahallelerdeki iş makinelerini sisteme dahil etmeli'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Belediyeler, mahallelerdeki iş makinelerini sisteme dahil etmeli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2026 yılı için hedefimiz toplam 410 milyar dolar ihracattır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2026 yılı için hedefimiz toplam 410 milyar dolar ihracattır”
Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Ertan Taştan'dan Selim Atasoy'a çağrı: 'Abilik sıfatını korumalı, seçimden çekilmeli'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Ertan Taştan’dan Selim Atasoy’a çağrı: “Abilik sıfatını korumalı, seçimden çekilmeli”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Meysu halka arz oluyor
Meysu halka arz oluyor
Posta ve hızlı kargo taşımacılığında ağırlık ve parasal üst sınırlarda artırıma gidildi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Posta ve hızlı kargo taşımacılığında ağırlık ve parasal üst sınırlarda artırıma gidildi⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!