Alacaklısına küfürlü tehdit mesaj atan şahsın cezası belli oldu

Kayseri’de iddiaya göre H.S.S. isimli şahıs H.A.’ya miraz kalan araziyi almak için para verdi. Bedelini verdiği arsayı alamadığı gerekçesiyle verdiği parayı iade isteyen H.S.S.’nin H.A.’ya mesajları sonucu hakkında tehdit ve hakaretten dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki H.A. katılmazken tutuksuz sanık H.S.S. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan sanık H.S.S., “Müşteki benim halamın evlatlığı olur. Bizim miras meselesi vardı. Halamın arsasının müştekiye düşen bölümünü satın aldım. Noterde 10 Bin TL, daha sonra dışarıda ise 6 bin TL verdim. Bana vekâlet verdi. Bir buçuk ay sonra vekaleti iptal etti. Neden böyle yapıyorsun dedim ‘para az geldi’ dedi. Ben de ‘madem paramı ver’ dedim. O da beni engelledi. Küfür içerikli tehdit mesajlarını benim gönderip göndermediğimi bilmiyorum. Gönderdiysem bu sebeple gönderdim. Beraatimi talep ediyorum. Ben kendisinden alacaklıyken ben suçlu durumuna düştüm. Paramı da alamadım. Kendisi parayı ödememek için böyle yaptıysa Allah’a havale ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa toplamda 6 ay 15 gün hapis cezası vererek mevcut halinin devamına karar verdi.