Aladağlar'a kar yağdı
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.
- 08.11.2022 10:37
- Güncelleme: 08.11.2022 12:05
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a kar yağdı.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Dün Erciyes Dağı’na yağan karın ardından bu sabah saatlerinde de Aladağlar’da kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası zemin beyaz örtüyle kaplandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN