Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a kar yağdı.

Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Dün Erciyes Dağı’na yağan karın ardından bu sabah saatlerinde de Aladağlar’da kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası zemin beyaz örtüyle kaplandı.