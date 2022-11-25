Aladağlar'a kar yağdı
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.
- 25.11.2022 15:36
- Güncelleme: 26.11.2022 12:48
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Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a kar yağdı.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren Aladağlar’a yağan kar nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. Ayrıca Develi ilçe merkezi, Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ mahallelerine de öğleden sonra kar yağdı.
İHA
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