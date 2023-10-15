Aladağlar'a Kar Yağdı
Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a mevsimin ilk karı yağdı.
- 15.10.2023 14:06
- Güncelleme: 16.10.2023 10:53
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Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar’a mevsimin ilk karı yağdı.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren Aladağlar’a yağan kar nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda; şehrin bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği ve vatandaşın olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirilmişti.
İHA
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